Украина приостановила работу одного из пунктов пропуска в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Украина приостановила работу одного из трех пунктов пропуска на границе с Крымом, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.

"Стоящий напротив многостороннего автомобильного пункта пропуска Армянск (РФ) контрольный пост въезда-выезда Каланчак (Украина) приостановил пропуск лиц и транспортных средств", — говорится в сообщении.

По этой причине на выезде из Российской Федерации скопилась очередь из более 50 автомобилей. "На въезде оформление лиц и транспортных средств происходит по прибытию. Несмотря на провокационные действия украинской стороны, все пункты пропуска работают в штатном режиме, сотрудники МАПП "Армянск" предлагают ожидавшим в очередях проследовать в другие пункты пропуска, так как не известно, до которого часа украинская сторона будет сдерживать поток лиц и транспортных средств на данном направлении", — говорится в сообщении.