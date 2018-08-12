Клинцевич назвал обвинения США в затягивании конфликта в Донбассе ложью

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. "Полной ложью" назвал сенатор Франц Клинцевич заявление представителя Госдепа США о том, что Москва якобы способствует затягиванию конфликта на Донбассе.

Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер ранее в своем Twitter написал, что Москва способствует затягиванию конфликта на Донбассе, блокируя мониторинговые миссии на границе России и Украины.

"Это полная ложь, нет никаких оснований обвинять Россию в этом. Это просто очередная попытка переложить с больной головы на здоровую", — заявил Клинцевич РИА Новости.

Он подчеркнул, что власти ДНР и ЛНР являются в этом вопросе "полностью прозрачными" и ни они, ни Россия не мешают осуществлению миссиями ОБСЕ своей работы.

"Сами представители ОБСЕ не хотят ехать в миссии на Украину, так как их пугают спецслужбы Запада, утверждая, что не могут обеспечить их безопасность", — сказал сенатор.