Захарова призвала Запад ответить за бомбардировки Югославии

БЕЛГРАД, 12 авг — РИА Новости. Страны Запада, которые активно беспокоятся за гуманитарную ситуацию в Сирии и ищут там следы применения химического оружия, до сих пор не ответили за последствия бомбардировок НАТО Сербии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе визита в Белград.

Официальный представитель министерства иностранных дел России находится с визитом в Сербии. В воскресенье она встретилась с первым вице-премьером и главой МИД страны Ивицей Дачичем в кафетерии отеля "Москва" в центре Белграда.

"Мы видим, особенно сейчас, заявления, которые бесконечно делают западные страны в отношении Сирии, беспокоятся о том, что там происходит, постоянно ищут применение там правительством Сирии химического оружия", — отметила Захарова.

"Это прекрасно, что они настолько заботятся о гуманитарной ситуации на Ближнем Востоке, но есть гуманитарные последствия в Европе, и если Запад об этом говорит, то, наверное, в первую очередь надо разбираться на европейском континенте, что они натворили и, действительно, отвечать за свои действия", — подчеркнула она.

Ранее в воскресенье официальный представитель МИД РФ заявила, что граждане Сербии должны получать компенсацию за последствия бомбардировок НАТО в 1999 с применением обедненного урана, так как такие компенсации уже получают военнослужащие Североатлантического альянса.

Скупщина (парламент) Сербии в середине мая утвердила состав комиссии, которая призвана определить последствия бомбардировок НАТО для населения страны. Ранее президент Александр Вучич заявил, что применение авиацией Североатлантического альянса снарядов с обедненным ураном является причиной роста онкологических заболеваний в стране. Ожидается, что собранный комиссией материал ляжет в основу иска к странам-участникам бомбардировок Сербии.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Авиаудары НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года.

Точное количество жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тысячи человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 миллиардов долларов.

Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ (Союзной республики Югославия) проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.