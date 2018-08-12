Во Франции на стройке нашли бомбу времен Второй мировой войны

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Бомбу времен Второй мировой войны нашли на стройке во французском Руане, сообщает телеканал BFMTV.

Как сообщается, бомба весом 230 килограмм была обнаружена в воскресенье утром в центре города. На время проведения операции по разминированию жители прилегающих районов были эвакуированы.

"Мы уничтожили взрывоопасную часть детонатора — чувствительную часть системы взрывателя, которая представляет наибольшую опасность", — заявил глава департамента безопасности Поль Франсуа.

По данным телеканала, на данный момент операция успешно завершилась.