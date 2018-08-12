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Захарова: граждане Сербии должны получать компенсацию за бомбардировки НАТО

(обновлено: 14:48 12.08.2018)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкРазрушенные во время бомбардировок НАТО здания в Белграде. Архивное фотоРазрушенные во время бомбардировок НАТО здания в Белграде. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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БЕЛГРАД, 12 авг — РИА Новости. Граждане Сербии должны получать компенсацию за последствия бомбардировок НАТО в 1999 году с применением обедненного урана, раз такие компенсации уже получают военнослужащие Североатлантического альянса, заявила директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова в ходе визита в Белград.

Бомбардировка целей во время войны во Вьетнаме
© Фото : Public domain
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Официальный представитель министерства иностранных дел России находится с визитом в Сербии. В воскресенье она встретилась с первым вице-премьером и главой МИД страны Ивицей Дачичем в кафетерии отеля "Москва" в центре Белграда. Журналисты задали Захаровой вопрос о возможном экспертном участии России при подаче планируемого иска Сербии к странам Североатлантического альянса в связи с последствиями бомбардировок НАТО с применением обедненного урана.

"Думаю, что такую экспертную оценку окажут сербам в Сербии, в этом проблем нет. Если такие обращения будут к России, они кончено, будут рассмотрены. Хотела бы сказать, что это надо было делать давно, надо было делать еще раньше", — заявила официальный представитель МИД РФ.

"Почему я об этом говорю, почему это действительно надо было делать раньше? Потому что речь идет о жертвах, о людях, которые на себе испытали результаты ударов… И они собираются подавать такие иски только сейчас", — отметила Захарова.

Директор департамента информации и печати министерства иностранных дел России уточнила, что "не дает советы", но высказала свою позицию.

Вид на Стари Град в Белграде, Сербия. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сербия начнет сбор материалов о натовских бомбардировках 1999 года

"Солдаты НАТО, которые находились в Сербии в момент проведения операции, такие иски давно уже подали, и в некоторых странах уже получают компенсации. Вы представляете, какой это абсурд? Агрессор получает компенсацию, а жертва компенсацию не получает", — подчеркнула она.

Скупщина (парламент) Сербии в середине мая утвердила состав комиссии из различных специалистов, которая призвана определить последствия бомбардировок НАТО для населения страны. Ранее президент Александр Вучич заявил, что применение авиацией Североатлантического альянса снарядов с обедненным ураном является причиной роста онкологических заболеваний в стране. Ожидается, что собранный комиссией материал ляжет в основу иска к странам-участникам бомбардировок Сербии.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Авиаудары НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года.

Бывший министр обороны США Уильям Перри. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Бывший министр обороны США сожалеет о бомбардировках Югославии

Точное количество жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тысячи человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 миллиардов долларов.

Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ (Союзной республики Югославия) проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.

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