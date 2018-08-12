Лавров назвал обвинения США в адрес России из-за дела Скрипалей абсурдными

АКТАУ (Казахстан), 12 авг — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал абсурдными обвинения госдепа США в адрес РФ из-за дела Скрипалей.

"Что касается неприятия последнего акта, который опубликовал госдеп, думаю, все, кто хоть мало-мальски знаком с так называемым делом Скрипалей, понимают всю абсурдность заявления, которое содержится в официальном документе госдепартамента о том, что США установили, что именно Россия виновна в инциденте в Солсбери", — сказал Лавров, отвечая на вопросы журналистов.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. США встали на сторону своего союзника, выслав из страны 60 российских дипломатов.

Администрация США 8 августа объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери.

В основу санкций лег американский закон о контроле за химическим и биологическим оружием, принятый еще в 1991 году. Ранее он уже применялся в марте 2018 года, когда США ввели санкции против КНДР за использование химоружия при убийстве Ким Чен Нама, брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, а также в отношении Сирии в 2013 году.