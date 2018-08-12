Афганские власти направили спецназ в Газни после гибели более ста человек

КАБУЛ, 12 авг — РИА Новости. Правительство Афганистана направило 1 тысячу бойцов спецназа и 400 бронемашин в город Газни на востоке страны, где погибли 103 человека в результате столкновения боевиков радикального движения "Талибан"* с правительственными силами, заявил начальник штаба афганской армии Мохаммад Шариф Яфтали на пресс-конференции.

Ранее телеканал 1TV со ссылкой на представителя медицинской службы сообщил, что по меньшей мере 103 человека погибли, 133 получили ранения в результате столкновения талибов* с правительственными силами в Газни.

"Правительство Афганистана направило 1 тысячу бойцов спецназа и 400 бронемашин из Кабула в Газни", — заявил начальник штаба. Между тем, по данным телеканала Tolo News, Яфтали также заявил, что Газни продолжает находиться под контролем правительства. Он отметил, что национальная армия Афганистана делает все возможное, чтобы ликвидировать повстанцев, прячущихся в домах мирных жителей.

Телеканал также сообщает со ссылкой на главу полиции провинции Фарида Ахмада Машала, что правительственные здания города не находятся под контролем "Талибана"*. Он добавил, что иностранные бойцы участвуют в боях за Газни.

Машал ранее сообщил, что боевикам "Талибана"* не удалось войти в город, но боевые действия продолжаются в нескольких пригородах Газни.

В пятницу телеканал TOLO News со ссылкой на источники в регионе сообщил, что талибы* начали штурм города Газни в центральной части Афганистана. В заявлении талибов* говорилось, что их отряды с нескольких направлений пытались войти в город – административный центр одноименной провинции. Автомагистраль Кабул-Газни в связи с ожесточенными столкновениями между правительственными силами и боевиками была перекрыта.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

* Террористическая организация, запрещенная в России.