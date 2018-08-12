В Венгрии перевернулся микроавтобус с 13 украинцами

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости. Микроавтобус перевернулся в Венгрии, в результате аварии пострадали 13 граждан Украины, а также местный водитель, сообщает посольство Украины в Венгрии.

Как сообщается на сайте посольства, авария произошла в субботу на территории области Ноград. По неизвестным причинам микроавтобус съехал с дорожного полотна и перевернулся.

"Пострадали 13 украинских граждан и водитель, гражданин Венгрии. Всем оказана первая медицинская помощь, всех госпитализировали с различными травмами. Известно, что восемь граждан Украины получили тяжелые травмы, пять — легкие. Погибших нет", — говорится в сообщении.

По данным посольства, 13 пострадавших в ДТП граждан Украины госпитализированы в больницы городов Будапешт, Вац и Балашшадярмат. Семи пострадавшим, которые получили легкие травмы, уже разрешили покинуть больницу. Остальные находятся в медучреждениях, один — в состоянии комы, угроза жизни остается, сообщает посольство.

Диппредставительство держит ситуацию на контроле, устанавливает связь с родными пострадавших.