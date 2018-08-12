В ЛНР из-за обстрелов со стороны силовиком пострадало здание школы

ЛУГАНСК, 12 авг — РИА Новости. Здание школы повреждено в результате обстрела со стороны ВС Украины территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Ранее контактная группа согласовала "хлебное" перемирие с 1 июля. Это уже третья попытка прекратить огонь с начала года. В ЛНР воскресенье заявили об обстреле со стороны ВС Украины поселка Донецкий с использованием минометов калибром 82 миллиметра и вооружения БМП.

"Получило повреждения общеобразовательное учреждение (школа): повреждение кровли, остекления и стены основного здания", — сообщили в СЦКК.

Уточняется, что на месте разрывов обнаружены множественные фрагменты осколочных гранат и мин. Пострадавших в результате обстрела нет.