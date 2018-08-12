В ЛНР из-за обстрелов со стороны силовиком пострадало здание школы

ЛУГАНСК, 12 авг — РИА Новости. Здание школы повреждено в результате обстрела со стороны ВС Украины территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
"Получило повреждения общеобразовательное учреждение (школа): повреждение кровли, остекления и стены основного здания", — сообщили в СЦКК.
Уточняется, что на месте разрывов обнаружены множественные фрагменты осколочных гранат и мин. Пострадавших в результате обстрела нет.