Президент РФ Владимир Путин на встрече в узком составе глав государств-участников V Каспийского саммита в Актау. 12 августа 2018

Президент РФ Владимир Путин на встрече в узком составе глав государств-участников V Каспийского саммита в Актау. 12 августа 2018

АКТАУ (Казахстан), 12 авг — РИА Новости. Саммит стран "Каспийской пятерки" (РФ, Иран, Азербайджан, Туркмения, Казахстан) имеет неординарное, эпохальное значение, конвенция гарантирует неприсутствие на море нерегиональных держав, заявил президент РФ Владимир Путин.

В казахстанском городе Актау началась встреча лидеров прикаспийских стран, по итогам которой будет подписан исторический для региона документ — конвенция о статусе Каспийского моря, работа над ним велась 22 года.

"Наш саммит действительно имеет неординарное, если не сказать, поистине эпохальное значение. Подготовленная в ходе длившихся более 20 лет переговоров Конвенция о правовом статусе Каспия, закрепляет исключительное право и ответственность наших государств за судьбу Каспийского моря, устанавливает четкие правила его коллективного использования", — сказал Путин на саммите.

По его словам, документ разработан на основе консенсуса.

"Важно, что Конвенция четко регламентирует вопросы необходимых разграничений, режимов судоходства и рыболовства, фиксирует принципы военно-политического взаимодействия стран, гарантирует использование Каспия исключительно в мирных целях и неприсутствие на море вооруженных сил внерегиональных держав", — добавил он.