На Каспии запретят размещать иностранные военные базы

АКТАУ (Казахстан), 12 авг — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани заявил в воскресенье на Каспийском саммите в казахстанском городе Актау, что размещение иностранных военных баз на Каспии запрещается конвенцией о правовом статусе моря, которую планируется подписать главами "Прикаспийской пятерки".

"Любое строительство военных баз, нахождение иностранных военных кораблей на Каспии запрещается. Принят очень важный шаг", — заявил Роухани, выступая на саммите.

Накануне в Казахстане выступили с аналогичным заявлением. Глава МИД Кайрат Абдрахманов заявил, что на Каспии не будет американских военных баз.

На основе консенсуса

Российский лидер Владимир Путин назвал саммит стран "Каспийской пятерки" встречей с эпохальным значением. По его словам, подготовленная конвенция гарантирует неприсутствие на море нерегиональных держав.

"Подготовленная в ходе длившихся более 20 лет переговоров конвенция о правовом статусе Каспия закрепляет исключительное право и ответственность наших государств за судьбу Каспийского моря, устанавливает четкие правила его коллективного использования", — сказал Путин на саммите.

Он подчеркнул, что документ разработан на основе консенсуса.

"Важно, что конвенция четко регламентирует вопросы необходимых разграничений, режимов судоходства и рыболовства, фиксирует принципы военно-политического взаимодействия стран, гарантирует использование Каспия исключительно в мирных целях и неприсутствие на море вооруженных сил внерегиональных держав", — добавил он.

Конвенция по Каспию



Исторический документ, работа над которым велась 22 года, подпишут лидеры России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана.

Конвенция предполагает, что основная площадь водной поверхности Каспийского моря останется в общем пользовании, а дно и недра страны поделят между собой.

"Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов осуществляются по согласованным сторонами правилам. При реализации масштабных морских проектов в обязательном порядке учитывается экологический фактор", — рассказала о документе пресс-служба российского президента.

Особо в документе прописано "недопущение присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав". Пять прикаспийских государств называются ответственными за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами.

После подписания конвенции по правовому статусу Каспия предлагается создать специальную группу под эгидой МИД, которая разработает методику выполнения договоренностей.

Что еще обсудят в Актау

Кроме конвенции, на саммите подпишут еще пять соглашений. Об этом рассказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Отдельного внимания заслуживает тот факт, что сегодня нами будут подписаны шесть важных международных договоров. Эти документы существенно продвинут наши отношения в таких сферах, как торговля, экономика, транспорт и безопасность", — сказал глава государства.

Первый каспийский саммит состоялся в апреле 2002 года Ашхабаде, второй — 16 октября 2007 года в Тегеране, третий — 18 ноября 2010 года в Баку, четвертый — 29 сентября 2014 года в Астрахани.

На Астраханском саммите было подписано принципиально важное заявление президентов о принципах взаимодействия сторон на Каспии.