Назарбаев рассказал о значении соглашений, подписанных на саммите по Каспию

Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на церемонии встречи глав государств-участников V Каспийского саммита в Актау. 12 августа 2018

Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на церемонии встречи глав государств-участников V Каспийского саммита в Актау. 12 августа 2018

АКТАУ (КАЗАХСТАН), 12 авг – РИА Новости. Шесть соглашений, подписание которых запланировано в рамках пятого Каспийского саммита в Актау, продвинут отношения прибрежных стран, заявил в воскресенье президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Отдельного внимания заслуживает тот факт, что сегодня нами будут подписаны шесть важных международных договоров. Эти документы существенно продвинут наши отношения в таких сферах, как торговля, экономика, транспорт и безопасность", — сказал Назарбаев, открывая заседание лидеров прикаспийских стран.

Президенты пяти прибрежных государств встречаются в воскресенье в казахстанском Актау на пятом Каспийском саммите, чтобы подвести итог многолетних переговоров по определению правового статуса Каспийского моря. Как ожидается, основным итоговым документом саммита должна стать конвенция о правовом статусе Каспийского моря.