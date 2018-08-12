Власти израильского города выключили освещение ради метеоритного дождя

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 авг – РИА Новости. Власти небольшого израильского города Мицпа-Рамон в пустыне Негев распорядились накануне вечером выключить освещение, чтобы 5 тысяч местных жителей и присоединившиеся к ним многочисленные приезжие смогли наблюдать метеоритный дождь.

В ночь на 12 августа над Израилем, в часы пика звездопада, можно было увидеть падение от 60 до 120 метеоритов, сообщает портал vesty.co.il

Местом паломничества любителей звездопада Мицпа-Рамон стал из-за того, что расположен на краю кратера Рамон, признанного Международным заповедником ночного неба. Этот статус он получил от Международной ассоциации темного неба (International Dark-Sky Association).

Таких мест на всей Земле 54.

Власти муниципалитета Мацпа-Рамона приняли решение "затемнить" город и прилегающий к нему район. Туристов и горожан предупредили о необходимости иметь на этот случай фонарики. На специально организованной астрономической площадке было установлено множество телескопов, так что каждый желающий мог наблюдать за редким астрономическим явлением.