Более 100 человек погибли за два дня штурма талибами* афганского Газни

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. По меньшей мере 103 человека погибли, 133 получили ранения в результате столкновения боевиков радикального движения "Талибан"* с правительственными силами Афганистана в городе Газни, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя медицинской службы.

Ранее сообщалось о 16 погибших и 40 пострадавших.

По данным телеканала, среди погибших 90 силовиков и 13 мирных жителей. В ходе столкновений боевики "Талибана"* также понесли потери.

В пятницу телеканал TOLO News со ссылкой на источники в регионе сообщил, что талибы начали штурм города Газни в центральной части Афганистана. В заявлении талибов говорится, что их отряды с нескольких направлений пытаются войти в город – административный центр одноименной провинции. Автомагистраль Кабул-Газни в связи с ожесточенными столкновениями между правительственными силами и боевиками была перекрыта.

#GHAZNI UPDATE — Officials confirm key government buildings including governor's compound, NDS compound and Police headquarters still in government control although clashes are ongoing #Afghanistan pic.twitter.com/XUoPKPzz18 — TOLOnews (@TOLOnews) 12 августа 2018 г.

​По данным агентства Пажвак, также в результате ожесточенных боев ранения получили 25 силовиков и 15 мирных жителей.

Глава полиции города Фарид Ахмад Машал ранее сообщил, что Газни находится под контролем правительственных военных сил Афганистана. По его словам, боевикам "Талибана"* не удалось войти в город, но боевые действия продолжаются в нескольких пригородах Газни.

"Civilians among fatalities in Ghazni’s ongoing battle”: By Navid Ahmad Barakzai on 11 August 2018 KABUL (Pajhwok): Parliament members from southern Ghazni province on Saturday criticised the government for its negligence and failure… read more https://t.co/XnzImLdEwf pic.twitter.com/E8DJ8T8Nro — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 11 августа 2018 г.

​В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

* Террористическая организация, запрещенная в России