Конгрессмен заявил о "российском вмешательстве" в события в Шарлоттсвилле

Скорбящие собрались на месте наезда автомобиля на участников протеста в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. 13 августа 2017

Скорбящие собрались на месте наезда автомобиля на участников протеста в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. 13 августа 2017

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В ФБР считают, что Россия причастна к прошлогодним протестам в Шарлоттсвилле. Об этом в интервью CNN заявил конгрессмен от штата Виргиния Томас Гаррет.

"Приблизительно два месяца назад я находился на закрытом брифинге по ситуации в Шарлоттсвилле <…> и среди прочего спросил, связано ли российское вмешательство с разжиганием протестов <…>. Мне ответили, что связано", — пояснил он.

В бюро считают, что цель беспорядков — посеять вражду между гражданами США и подорвать доверие к западным демократиям.

"Больше всего, как члена комитета Национальной безопасности, меня пугает, что американцев натравливают на американцев <…> Мы все американские братья и сестры, независимо от религии и расы, и нам необходимо сосредоточиться именно на этом", — подчеркнул Гаррет.

Беспорядки в Шарлоттсвилле

Беспорядки в Шарлоттсвилле начались 12 августа 2017 года из-за решения властей перенести памятник генералу Роберту Эдварду Ли, который в 1862-1865 годах командовал армией конфедератов в Виргинии. Демонстрации обернулись столкновениями между ультраправыми и левыми радикалами. Погибли трое человек, в том числе двое полицейских, еще 19 пострадали.

После этих событий по всей стране прошли акции против ультраправых, в ходе которых часто сносили монументы героям Гражданской войны в США со стороны конфедератов.

В 2018 году власти Виргинии решили подстраховаться, поэтому ввели режим чрезвычайного положения в штате и городе. Центр Шарлоттсвилля будет почти полностью закрыт для автомобилей, а по всем скверам и паркам запретят массовые мероприятия. В город стянуты около 700 бойцов спецназа полиции.

Российское "вмешательство"

После победы на выборах американского президента Дональда Трампа ряд политиков заявили, что на результат голосования повлияла Москва.

Расследованием занимаются комитеты по разведке палаты представителей и сената США, а также независимый специальный прокурор Роберт Мюллер, однако никто из них до сих пор не предоставил каких-то доказательств причастности России.

В Кремле неоднократно опровергали обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".