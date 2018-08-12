Россияне не пострадали при сходе с рельсов поезда в Монголии

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Граждане РФ, по предварительным данным, не пострадали при сходе с рельсов пассажирского поезда в Монголии, сообщили РИА Новости в воскресенье в посольстве РФ в Улан-Баторе.

"Мы связывались с руководством улан-баторской железной дороги, которая является оператором всех поездов, по их информации, иностранцев на этом поезде не было, российских граждан тоже", — сказал собеседник агентства.

"Пока это предварительные данные, но с большой долей вероятности они справедливые. Сейчас на месте работают правоохранители, выясняют все обстоятельства", — добавил он.

Пассажирский поезд сошел с рельсов в юго-восточной части Монголии, несколько человек пострадали, сообщило агентство Синьхуа. По имеющимся данным, в поезде на момент аварии находились 328 человек, информации о погибших пока не поступало. Инцидент произошел в воскресенье утром около 7.30 по местному времени, пассажирский состав направлялся из монгольской столицы Улан-Батора в Замын-Ууд в регионе Восточно-Гобийский аймак на юго-востоке Монголии.

На месте аварии работают медики и спасатели, пострадавшие отправлены в больницу. Причина инцидента неизвестна, ведется расследование.