В Монголии пассажирский поезд сошел с рельсов

ПЕКИН, 12 авг – РИА Новости. Пассажирский поезд сошел с рельсов в юго-западной части Монголии, несколько человек пострадали, сообщает агентство Синьхуа.

По имеющимся данным, в поезде на момент аварии находились 328 человек, информации о погибших пока не поступало.

Также неизвестно, какой железнодорожной компании принадлежит состав.

Инцидент произошел в воскресенье утром около 7.30 по местному времени, пассажирский состав направлялся из монгольской столицы Улан-Батора в Замын-Ууд в регионе Восточно-Гобийский аймак на юго-востоке Монголии.

На месте аварии работают медики и спасатели, пострадавшие отправлены в больницу. Причина инцидента неизвестна, ведется расследование.

Судя по фотографиям, размещенным на сайте монгольских СМИ, авария достаточно серьезная. Агентство Montsame опубликовало изображение, на котором видно, как на рельсах лежат два перевернутых вагона, а локомотив поезда лежит на боку в луже возле железнодорожного полотна