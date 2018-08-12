В Ханчжоу девять человек погибли и трое пострадали в ДТП с пятью машинами

ПЕКИН, 12 авг — РИА Новости. Крупная авария произошла в воскресенье на скоростном автомобильном шоссе в городе Ханчжоу восточной китайской провинции Чжэцзян, в результате погибли 9 человек, еще трое получили травмы разной степени тяжести, говорится в заявлении местной полиции.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье в 3.58 по местному времени (суббота 22.58 мск), когда в западной части кольцевого скоростного автомобильного шоссе города Ханчжоу произошла авария с участием трех грузовых машин и двух микроавтобусов.

В результате аварии три автотранспортных средства сгорели, в полиции не уточняют, какие именно. Все пострадавшие были доставлены в больницу, к настоящему моменту их жизни ничего не угрожает.

Причина и виновник аварии до сих пор неизвестны, полиция ведет расследование.