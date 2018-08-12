Трамп назвал свою бывшую помощницу "жалкой"

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал "жалкой" свою бывшую помощницу Омаросу Манигол-Ньюман, которая в своей новой книге воспоминаний назвала американского лидера "расистом", страдающим от "психической болезни", пишет издание USA Today.
Ранее стала известна одна деталь из текста книги. Манигол-Ньюман написала, что в 2017 году увидела, как Трамп жевал лист бумаги после встречи со своим бывшим адвокатом Майклом Коэном в Овальном кабинете Белого дома. Сотрудники Белого дома не подтвердили заявлений автора книги.
В Белом доме при Трампе Манигол-Ньюман занимала должность помощника президента и директора по коммуникациям в офисе Белого дома по связям с населением. Она была единственной афроамериканкой в администрации. В момент увольнения и Трамп, и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс пожелали ей успехов и поблагодарили за работу. Однако в СМИ появилась информация, что из Белого дома ее едва ли не вытолкали взашей.