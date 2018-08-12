ТОКИО, 12 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Щенок породы акита-ину по кличке Сёдай, который приходится родным братом Масару – щенка, подаренного российской фигуристке Алине Загитовой, начнет работать в "Доме общения с акита-ину" в городе Одатэ японской префектуры Акита, рассказал начальник отдела продвижения туризма местной администрации Футоси Каваками.

"Из-за большого наплыва посетителей в последние месяцы возросла нагрузка на двух собак акита-ину, которые уже работают в "Доме общения с акита-ину". Мы решили взять им на помощь еще двух собак. Одной из них станет брат щенка Масару, которого подарили российской фигуристке Алине Загитовой — Сёдай. Он заступит на службу в сентябре-октябре этого года. В его обязанности будет входить прием посетителей, которые смогут погладить собаку и поиграть с ней", — сказал РИА Новости чиновник.

Он пояснил, что администрация города связывает всплеск интереса к породе акита-ину и резкий рост посетителей в учрежденном ровно год назад "Доме общения с акита-ину" с тем вниманием, которое уделили японские СМИ щенку породы акита-ину Масару, отправившемся на родину популярной в Японии российской фигуристки в качестве подарка от Общества охраны акита-ину и префектуры Акита. На церемонии вручения собаки фигуристке присутствовал премьер-министр Японии Синдзо Абэ – он в это время находился с визитом в России.

"Масару и Сёдай родом не из Одатэ, но сейчас Сёдай живет у нас в городе, он стал членом семьи нашего сотрудника. Сёдай продолжит жить дома, а на службу в "Дом" будет приезжать (как и другие сотрудники – ред.)", — пояснил Каваками.

Начиная с февраля, когда Загитова завоевала золотую медаль и стало известно о ее желании завести собаку породы акита-ину, число посетителей "Дома общения с акита-ину" возросло в два раза. Всего же за год существования учреждения его посетила 21 тысяча человек, что для небольшого провинциального городка, все население которого составляет 75 тысяч человек, является солидной цифрой.

Загитова попросила родителей в случае победы на Олимпиаде в Пхенчхане разрешить ей завести акита-ину. Фотографию собаки она увидела во время пребывания в префектуре Ниигата при подготовке к олимпийским соревнованиям. Администрация префектуры и Общество охраны собак акита-ину предложили спортсменке подарить ей щенка. Девочка акита-ину с мужским именем Масару была передана Загитовой в мае. Японские телеканалы показывали, как девушка играет со щенком дома, берет на руки, гуляет в парке.