На Украине признали "Северный поток – 2" экономическим проектом

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. "Северный поток — 2" является экономическим проектом, а Украина должна думать, как модернизировать свою газотранспортную систему. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский.

По его словам, этот газопровод это "чисто экономический проект, который выгоден Европе".

"Это не троянский конь, а чисто экономический проект, который выгоден Европе и, прежде всего, Германии. Тут уже дискуссия должна идти не о том, будет или не будет строиться "Северный поток — 2", а надо вырабатывать стратегии, каким образом Украина может заполнить свой транзитный потенциал после запуска "Северного потока — 2", а также "Турецкого потока", — считает Скаршевский.

Кроме того, эксперт отметил, что после запуска этих газопроводов, чья совокупная пропускная способность составляет 85 миллиардов кубометров газа в год, Украина может почти полностью потерять свой транзитный потенциал, а в финансовом плане потери составят от двух до трех миллиардов долларов в год.

По мнению Скаршевского, в связи с серьезным снижением транзита Украина также столкнется с проблемой поставки газа внутренним потребителям.

"Потери будут измеряться не только в деньгах, тут еще технический аспект. Сможет ли Украина без этого транзита поставлять газ потребителям внутри страны? Потому что будет снижено давление в трубе, а вся газотранспортная система Украины создана под большие объемы газа и высокое давление", — сказал эксперт.

Таким образом, считает Скаршевский, Украине нужно серьезно задуматься над инвестированием в свою газотранспортную систему и ее модернизацией, но сейчас власти даже не думают над этим вопросом.

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании и России.