Венесуэла создает спецслужбу для борьбы с "терроризмом из Колумбии"

МЕХИКО, 12 авг – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в субботу о создании спецслужбы для борьбы с терроризмом, который якобы продвигает соседняя Колумбия по отношению к его стране.

Ранее венесуэльские власти обвинили экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса в причастности к организации покушения на Мадуро с использованием дронов с взрывчаткой в прошлую субботу.

"Я попросил рекомендаций у министерства обороны, чтобы создать новую часть службы безопасности для нашей защиты от колумбийского терроризма", – заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

Как сообщал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, в минувшую субботу во время парада в Каракасе к трибуне, где находился Мадуро, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. По его словам, при покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и Сантоса. МИД Колумбии отверг причастность к инциденту.