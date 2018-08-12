Венесуэла создает спецслужбу для борьбы с "терроризмом из Колумбии"

МЕХИКО, 12 авг – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в субботу о создании спецслужбы для борьбы с терроризмом, который якобы продвигает соседняя Колумбия по отношению к его стране.
"Я попросил рекомендаций у министерства обороны, чтобы создать новую часть службы безопасности для нашей защиты от колумбийского терроризма", – заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.
Как сообщал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, в минувшую субботу во время парада в Каракасе к трибуне, где находился Мадуро, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. По его словам, при покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и Сантоса. МИД Колумбии отверг причастность к инциденту.