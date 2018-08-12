Мадуро рассказал, куда скрылась часть виновных в покушении на него

МЕХИКО, 12 авг – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что некоторые участники покушения на него скрываются в Перу.

Ранее власти Венесуэлы заявляли только о США и Колумбии как о странах, где якобы находятся организаторы покушения, и просили их выдать подозреваемых.

"Часть преступников, террористов направились в Перу, пытаясь спрятаться и найти какую-либо защиту. Я призываю власти Перу поймать их и выдать", – сказал Мадуро в эфире государственного телевидения.

По его словам, МИД Венесуэлы уже вступил в соответствующие контакты с перуанскими властями.

При этом Мадуро не верит, что президент США Дональд Трамп будет укрывать преступников, хотя, по его словам, именно из Майами был активирован один из дронов, взорвавшийся прямо рядом с президентской трибуной в Каракасе в прошлую субботу.

"Несмотря на все противоречия с Трампом, я не верю, что он будет защищать убийц в своей стране", – заметил венесуэльский лидер.

Как сообщал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, в минувшую субботу во время парада в Каракасе к трибуне, где находился Мадуро, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. По его словам, при покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. МИД Колумбии отверг причастность к инциденту.