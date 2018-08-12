МЕХИКО, 12 авг – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что некоторые участники покушения на него скрываются в Перу.
Ранее власти Венесуэлы заявляли только о США и Колумбии как о странах, где якобы находятся организаторы покушения, и просили их выдать подозреваемых.
"Часть преступников, террористов направились в Перу, пытаясь спрятаться и найти какую-либо защиту. Я призываю власти Перу поймать их и выдать", – сказал Мадуро в эфире государственного телевидения.
При этом Мадуро не верит, что президент США Дональд Трамп будет укрывать преступников, хотя, по его словам, именно из Майами был активирован один из дронов, взорвавшийся прямо рядом с президентской трибуной в Каракасе в прошлую субботу.
"Несмотря на все противоречия с Трампом, я не верю, что он будет защищать убийц в своей стране", – заметил венесуэльский лидер.
Как сообщал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, в минувшую субботу во время парада в Каракасе к трибуне, где находился Мадуро, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. По его словам, при покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. МИД Колумбии отверг причастность к инциденту.