Волкер обвинил Россию в блокировании мониторинга границы

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер в своем Twitter заявил, что Москва способствует затягиванию конфликта на Донбассе, блокируя мониторинговые миссии на границе России и Украины.

По его словам, Россия игнорирует все усилия международного сообщества по установлению мира на востоке Украины и не позволяет представителям ОБСЕ мониторить границу между странами.

Волкер таким образом прокомментировал видео, опубликованное 10 августа ОБСЕ, на котором якобы российский военный транспорт пересекает границу с Украиной.

Here is footage from @OSCE_SMM of convoys of trucks illegally entering and exiting Ukraine from Russia. As a reminder, Russia has blocked an effective border monitoring mission and its forces routinely prevent the SMM from visiting the border. https://t.co/uXC1D6qmCK — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 11 августа 2018 г.

​Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после заключения соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.