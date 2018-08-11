Иран заявил о возвращении второй партии обогащенного урана из России

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди объявил о возвращении из России второй партии иранского урана, обогащенного до 20%, передает агентство Fars News.

"Когда мы подписывали ядерную сделку, мы остановили производство 20-процентного ядерного топлива и вывезли его излишки на хранение в Россию в количество примерно десяти партий. Мы получили первую партию около семи месяцев назад, вторая партия скоро будет доставлена обратно в Иран. Любая из этих партий может использоваться в течение года, так что у нас есть 20-процентное топливо для исследовательского ядерного реактора Тегерана по меньшей мере на семь-восемь лет", — сообщил Камальванди.

Чиновник добавил, что Иран согласился прекратить производство обогащенного урана на том условии, что ядерное топливо для Исламской Республики будет обеспечиваться из-за рубежа.

"Если ядерная сделка останется в силе, другие стороны должны продавать нам топливо, но если сделка будет разорвана, у нас не будет препятствий для самостоятельного производства топлива, обогащенного до 20%", — отметил он.

Соглашение между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) было заключено в июле 2015 года. Оно накладывает ограничения на развитие ядерной программы Ирана в обмен на снятие экономических и финансовых санкций (положение вступило в силу 16 января 2016 года).

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из иранской сделки и предстоящем возобновлении санкций до тех пор, пока власти Ирана не изменят свою внутреннюю и внешнюю политику. Остальные члены соглашения по-прежнему придерживаются договоренностей.