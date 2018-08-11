Помпео обсудил с главой МИД Канады конфликт между Оттавой и Эр-Риядом

ВАШИНГТОН, 11 авг — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с главой МИД Канады Христей Фриланд по телефону конфликт между Оттавой и Эр-Риядом, а также ситуацию вокруг Ирана и Украины, заявила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

"Они обсудили конфликт между Саудовской Аравией и Канадой из-за призыва Канады отпустить активистов по правам человека. Госсекретарь также обсудил Иран и Украину", — говорится в распространенном сообщении Науэрт.

Ранее глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что "крайне встревожена" информацией о заключении под стражу в Саудовской Аравии правозащитницы Самар Бадави, сестры блогера Раифа Бадави, и призвала освободить обоих. Затем посольство Канады в Эр-Рияде призвало саудовские власти "незамедлительно освободить" правозащитников, не запятнавших себя насилием.

После заявлений канадских дипломатов МИД Саудовской Аравии отозвал своего посла в Оттаве, а также объявил персоной нон грата посла Канады в Эр-Рияде, дав ему 24 часа, чтобы покинуть страну. Кроме того, Саудовская Аравия объявила о замораживании всех новых торговых и инвестиционных контактов, приостановила совместные образовательные программы с Канадой и отправку саудовских студентов в эту страну. Фриланд заявила позже, что Оттава продолжит выступать за защиту прав человека, несмотря на высылку канадского посла из Саудовской Аравии.