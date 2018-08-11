На Окинаве десятки тысяч человек вышли на митинг против базы США

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. На Окинаве около 70 тысяч человек вышли на акцию протеста против переноса американской авиабазы в другую часть префектуры, пишет Japan Times.
Участники мероприятия приняли резолюцию, призывающую центральное правительство отказаться от плана переноса базы. По мнению протестующих, американским военным следует покинуть остров.
Митингующие почтили память покойного губернатора префектуры Такеши Онаги, скончавшегося в среду от рака. Онага требовал вывода американской базы Футэмма за пределы Окинавы, что противоречило позиции японского правительства, связанного обязательствами c Соединенными Штатами.
Massive protest in #Okinawa against new U.S. Marrines airbase https://t.co/6nfQPbqYC3— Thoton Akimoto (@Thoton) 11 августа 2018 г.
Окинава составляет менее процента японской территории, однако на острове расположены 74 процента американских военных объектов и более половины всех Вооруженных сил США в Японии. По данным администрации префектуры, на Окинаве находятся около 26 тысяч американских военнослужащих и 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц.