На Окинаве десятки тысяч человек вышли на митинг против базы США

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. На Окинаве около 70 тысяч человек вышли на акцию протеста против переноса американской авиабазы в другую часть префектуры, пишет Japan Times.

Ранее, несмотря на протесты местных властей и населения, центральные власти Японии объявили о намерении перенести военную базу Футэмма из одной части Окинавы в другую.

Участники мероприятия приняли резолюцию, призывающую центральное правительство отказаться от плана переноса базы. По мнению протестующих, американским военным следует покинуть остров.

Митингующие почтили память покойного губернатора префектуры Такеши Онаги, скончавшегося в среду от рака. Онага требовал вывода американской базы Футэмма за пределы Окинавы, что противоречило позиции японского правительства, связанного обязательствами c Соединенными Штатами.

На митинге присутствовал заместитель губернатора Киичиро Яхана, заявивший о намерении продолжить борьбу за вывод Футэммы за пределы префектуры.

Окинава составляет менее процента японской территории, однако на острове расположены 74 процента американских военных объектов и более половины всех Вооруженных сил США в Японии. По данным администрации префектуры, на Окинаве находятся около 26 тысяч американских военнослужащих и 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц.