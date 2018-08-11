МИД анонсировал зеркальный ответ России на санкции США

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Россия готова ввести зеркальные меры в ответ на новые санкции США, рассказала РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова во время визита в Сербию.

Захарова прибыла в Белград по приглашению первого вице-премьера и министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича. В пятницу она встретилась с главой сербского МИД Ненадом Поповичем, а также вместе с Дачичем посетила город Гуча.

Захарова утвердительно ответила на вопрос РИА Новости в возможном ответе на новый санкционный пакет Вашингтона, обратив внимание на специфику американских ограничительных мер.

"Сейчас ответные меры прорабатываются. Мы заявили, что, к сожалению, вынуждены были в очередной раз вместо того, чтобы придумывать, как улучшать и выводить отношения из тупика, отвечать зеркально. Мы об этом сказали открыто и публично", — заявила она.

Дипломат отметила, что США стали проводить жесткую политику в отношении не только России, но и других стран: Китая, Ирана и даже своего партнера — Евросоюза.

"Дело не в России, дело в том, что, возможно, США просто понимают, что теряют ресурсы дальнейшего развития, те самые ресурсы, которых им хватало для выхода из регулярных кризисов, которые, действительно, переживает мир. Этих ресурсов больше нет, и нужны все новые и новые, нужна реальная экспансия, политическая, финансовая, экономическая, которую мы все и наблюдаем", — подчеркнула Захарова.

Неприятие санкций

В пятницу глава российского МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, в котором министр заявил о категорическом неприятии Москвой новых санкций Вашингтона из-за "дела Скрипалей".

"Лавров подчеркнул, что ни США, ни Великобритания, ни какая-либо другая страна за время после инцидента в Солсбери не предоставила ни единого факта в подкрепление подобных утверждений", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В свою очередь Помпео заявил, что США стремятся улучшить российско-американские отношения. Представители двух стран обсудили антироссийские санкции и ситуацию в Сирии.

Реакция Москвы

8 августа Вашингтон анонсировал введение новых санкций против России из-за якобы использования химоружия в Солсбери.

Решение было принято на основе американского закона о контроле за химическим и биологическим оружием, принятого еще в 1991 году. Ранее США вводили аналогичные санкции против КНДР за использование химоружия при убийстве Ким Чен Нама, брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, а также в отношении Сирии в 2013 году.

Инцидент в Солсбери

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал подобное решение незаконным и неприемлемым. Официальный представитель МИД Мария Захарова также отметила, что предлог для введения новых санкций против России является надуманным.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.