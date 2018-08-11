МАДРИД, 11 авг — РИА Новости. ЕС должен выработать справедливую систему распределения мигрантов вне зависимости от их географического положения, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Дублинскую систему необходимо улучшить. В теории не могут приезжать в Германию мигранты, которые прибыли в Испанию. Но это не соответствует реальности. Все страны Европы должны выработать справедливую систему и организовать вместе возвращение в первую очередь тех людей, которые не могут оставаться на (европейской) территории", — заявила Меркель на совместной пресс-конференции с премьером Испании Педро Санчесом.

Она напомнила, что соответствующие договоренности существуют с Ливией и Турцией, сейчас идут переговоры с Марокко и Тунисом, предполагаются переговоры с Алжиром, а также с такими странами происхождения мигрантов, как Сенегал.

"У каждой страны есть определенные ожидания, и ЕС должен совместно работать над темой возвращения. Те, кто имеет право остаться, должны быть справедливо распределены между странами ЕС. Пока мы не нашли решения. Но уверены, что нам нужна справедливая система распределения", — добавила глава немецкого кабмина.

Она назвала миграционную проблему Европы "общим вызовом для всех", добавив, что он "не может быть связан с географическим положением той или иной страны". "Это не проблема одной, двух или трех стран, поскольку нам всем выгодно свободное передвижение в ЕС. Все должны взять на себя ответственность и работать для поиска решения", — сказала Меркель.