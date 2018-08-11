Президент Румынии заявил об ответственности главы МВД за беспорядки

КИШИНЕВ, 11 авг — РИА Новости. Глава Румынии Клаус Йоханнис потребовал, чтобы министр внутренних дел Кармен Дан взяла на себя ответственность за беспорядки во время акции протеста в пятницу, и назвал действия жандармов "необъяснимыми", сообщает пресс-служба президента.

"Президент Клаус Йоханнис требует, чтобы министр внутренних дел Кармен Дан взяла на себя ответственность за ситуацию во время протеста и представила детальный отчет о том, как действовали силовые органы и по чьему приказу. Необъяснимо, почему жандармерия не изолировала и не задержала провокаторов, позволив протесту развиваться в самых драматических условиях", — говорится в сообщении.

Йоханнис отметил, что об акции протеста было известно еще в июне, поэтому у ответственных органов было достаточно времени, чтобы подготовиться.

"Не министр координирует действия жандармерии. После каждой операции создается отчет, который предоставляют руководству министерства, я его жду", — прокомментировала ситуацию журналистам глава МВД Дан.

Массовый митинг в Бухаресте в пятницу завершился беспорядками: пострадали 450 человек, 70 из них госпитализированы, в том числе 11 жандармов. Митингующие требовали роспуска парламента, досрочных выборов, независимости юстиции, создания однопалатного парламента из 300 сенаторов, 100 из которых были бы представителями диаспоры (румын из Франции, Италии, ФРГ, США и других стран).

Протестующие выражали недовольство налоговой системой и пенсионной реформой, системой социальной помощи, требовали развития экономики, сельского хозяйства и предпринимательства. При этом митингующие выступали за демократию и развитие партнерских отношений с ЕС и НАТО и просили ввести электронное голосование.