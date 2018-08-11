Лайма Вайкуле заявила, что ни за какой гонорар не поедет в Крым

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Певица Лайма Вайкуле заявила, что не поедет в Крым, какой бы гонорар ей ни предложили. Об этом певица сказала на пресс-конференции перед концертом в Одессе, отвечая на соответствующий вопрос.

"Нет. Нам запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали", — заявила латвийская артистка, слова которой приводит газета "Думская".

При этом она высказалась в защиту своих коллег, которые попали на Украине в "черные списки".

"Я все время говорю, что артисты — это дети. Дети могут черт-те что выкинуть. И артисты тоже. Они настолько отняты от всего реального. И нельзя трогать детей и артистов. Они неадекватно все воспринимают. И этих детей, в какие-то списки… ну куда?! Они если и попали куда-то, то только потому, что не понимают, что происходит", — отметила Вайкуле.

"Счастлива, что все это разрушилось"

Во время пресс-конференции певица также заявила, что не испытывает теплых чувств к Советскому Союзу.

"У меня нет и не может быть ностальгии по СССР! Я счастлива, что все это разрушилось. Хотя было тяжело. Может, это и вам предстоит в Украине", — заявила певица.

При этом она выразила мнение, что сегодня молодым исполнителям легче заявить о себе.

"Взял, снял на телефон и выставил свое творчество в интернет. Раньше даже мечтать об этом нельзя было! Были худсоветы. Я была невыездной. Министерство культуры СССР отправляло меня на международный конкурс, а в это же время другие инстанции говорили, что мне нельзя ехать", — отметила Вайкуле.

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