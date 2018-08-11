Премьер Румынии потребовал выяснить, кто устроил беспорядки в Бухаресте

КИШИНЕВ, 11 авг — РИА Новости. Премьер Румынии Виорика Данчилэ осудила насильственные действия во время антиправительственного митинга в Бухаресте и потребовала от спецслужбы отчет об организаторах беспорядков, сообщает кабмин.

"Премьер Виорика Данчилэ потребовала, чтобы румынская Служба информации в срочном порядке предоставила отчет с указанием лиц, которые готовили и осуществляли действия насильственного характера", — говорится в сообщении.

Премьер осудила беспорядки во время пятничного митинга. Глава правительства надеется, что правоохранительные органы привлекут к ответственности всех виновных.

"Отчеты Министерства внутренних дел показывают, что насилие было спровоцировано организованными группами, которые атаковали жандармов и уничтожили общественное имущество, чтобы устроить конфликт между мирными протестующими и органами правопорядка", — отмечается в сообщении кабмина.

Массовый митинг в Бухаресте в пятницу завершился беспорядками, в результате пострадали 450 человек, 70 из них госпитализированы, в том числе 11 жандармов. Митингующие требовали роспуска парламента, досрочных выборов, независимости юстиции, создания однопалатного парламента из 300 сенаторов, 100 из которых были бы представителями диаспоры (румын из Франции, Италии, ФРГ, США и других стран).

Протестующие выражали недовольство налоговой системой и пенсионной реформой, системой социальной помощи, требовали развития экономики, сельского хозяйства и предпринимательства. При этом митингующие выступали за демократию и развитие партнерских отношений с ЕС и НАТО и просили ввести электронное голосование.