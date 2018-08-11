В Сети появилось видео опасных маневров угонщика самолета в Сиэтле

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Очевидцы засняли опасные маневры угнанного из аэропорта Сиэтла самолета Horizon Q400 незадолго до крушения.

Двадцатидевятилетний механик Horizon Air по имени Рик (фамилию мужчины власти не называют) угнал пустой самолет Alaska Airlines из аэропорта Сиэтла накануне вечером. Через 15 минут после взлета он разбился.

Во время полета самолет сопровождали истребители F-15, однако к крушению они непричастны.

Власти не связывают инцидент с терроризмом, а считают, что у угонщика были "суицидальные намерения". В пользу этой версии говорит и расшифровка переговоров мужчины с диспетчерами, где он признается, что "не планировал приземляться" и просит у всех прощения.