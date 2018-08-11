На Украине за 20 дней поймали 50 пьяных водителей автобусов

КИЕВ, 11 авг – РИА Новости. Полицейские за 20 дней выявили 50 водителей, которые управляли автобусами в состоянии алкогольного опьянения, сообщил в субботу глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

По его словам, правоохранители продолжают проводить комплексные меры под условным названием "Перевозчик". В частности, по состоянию на 10 августа полиция осмотрела более 64 тысяч транспортных средств и обнаружила почти 1,5 тысячи технически неисправных транспортных средств, которые используют для перевозки пассажиров.

"Почти за 20 дней таких превентивных мер полицейские установили 12,8 тысячи фактов нарушений законодательства, допущенных водителями-перевозчиками пассажиров. Уже выявлено 50 водителей, управлявших автобусами в состоянии алкогольного опьянения. Мы продолжим такие меры по противодействию ДТП", — цитирует Князева пресс-служба МВД.

В последнее время на Украине произошел ряд крупных дорожно-транспортных происшествий с микроавтобусами, в которых пострадали и граждане РФ, граждане Белоруссии и Грузии. После резонансных ДТП полиция устроила проверки автоперевозчикам и решила вернуть контроль за скоростью на дорогах.