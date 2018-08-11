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Казахстан исключил размещение военных баз США на Каспии

(обновлено: 15:07 11.08.2018)
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© РИА Новости / Ольга ГоловкоКаспийское море. Архивное фотоКаспийское море. Архивное фото
© РИА Новости / Ольга Головко

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Казахстан не планирует размещать американские военные базы на Каспии, речь идет только о транзите невоенных грузов в Афганистан. Об этом министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил в интервью РИА Новости.

Нефтяные сооружения на Каспийском море. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Каплун
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В конвенции по Каспию учли вопросы прокладки трубопроводов
Так он прокомментировал высказывания представителей некоторых СМИ и экспертов, которые, по его словам, "не совсем владеют фактами о реальном положении дел".

Абдрахманов пояснил, что имеются в виду коммерческие железнодорожные перевозки нелетальных грузов, необходимых для продолжения операций в поддержку правительства Афганистана. "Понятно, что для транзита задействована не только территория Казахстана, но и других стран, расположенных на маршрутах транспортировки от США до Афганистана. Естественно, что ни о каких военных базах на Каспии речь не идет", — сказал он.

По словам министра, с 2010 по 2015 год этот транзит шел через территорию России, Казахстана и Узбекистана согласно условиям Северной распределительной сети, и казахстанско-американское соглашение в этой области предусматривает те же условия, которые действовали и в российско-американском соглашении. Казахстан только дополнил перечень пунктов пропуска портами Актау и Курык, уточнил Абдрахманов.

"Сохраняются все модальности, аналогичные условиям, предусмотренным в соглашении, действовавшем между Россией и США. Речь не идет о размещении американских военных баз или военных баз другого иностранного государства на Каспии", — подчеркнул глава МИД.

Он добавил, что принцип неприсутствия на Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих сторонам, закреплен в конвенции, которую, как ожидается, подпишут в Актау 12 августа.

Конвенция по Каспию

На саммите в Актау собрались лидеры пяти прикаспийских стран: России, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркмении. Цель встречи — подвести итог многолетних переговоров по определению правового статуса Каспийского моря. 

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Все вопросы по Каспию согласованы, заявил Назарбаев
Основным итоговым документом саммита должна стать конвенция, которая предполагает, что основная площадь водной поверхности Каспийского моря останется в общем пользовании, а дно и недра страны поделят между собой.

"Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов осуществляются по согласованным сторонами правилам. При реализации масштабных морских проектов в обязательном порядке учитывается экологический фактор", — рассказала о документе пресс-служба российского президента.

Особо в конвенции прописано "недопущение присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав". Пять прикаспийских государств в конвенции называются ответственными за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами.

Ни озеро, ни море

Как заявил заместитель главы российского МИД Григорий Карасин, концепция предполагает, что у Каспия будет особый правовой статус, причем он не будет ни морем, ни озером.

Каспийское море. Архивное фото
© Fotolia / ekipaj
Эксперт: конвенция о статусе Каспийского моря поможет нефтегазовой отрасли
"Это объясняется набором специфических географических, гидрологических и иных характеристик. Оно представляет собой внутриконтинентальный водоем, который не имеет прямой связи с Мировым океаном и поэтому не может рассматриваться в качестве моря", — сказал замминистра в интервью газете "Коммерсант".

Но из-за размеров, состава воды и особенностей дна Каспий нельзя считать и озером, добавил он. Поэтому к нему не применимы ни положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, ни принципы, которые используют для трансграничных озер. На секторы разграничивается только дно Каспия, а для установления суверенитета в отношении водной потребуются другие принципы.

Карасин напомнил, что прикаспийские государства давно нашли пути урегулирования спорных вопросов: Россия, Казахстан и Азербайджан, а также Казахстан и Туркменистан заключили соглашения, которые могут быть примером при делимитации в южной части моря. 

"Прибрежные государства при завершении делимитации получают полную юрисдикцию над ресурсами своего участка дна. Но правовой статус покрывающих вод отличен", — отметил он.

Что еще обсудят в Актау

Помимо конвенции о статусе Каспия, на саммите в Актау планируется подписать два пятисторонних межправительственных соглашения: о сотрудничестве в торгово-экономической сфере и в области транспорта.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин готовится к визиту в Казахстан, на саммит "каспийской пятерки"
По данным Кремля, эти документы определяют стратегию совместного развития ключевых отраслей каспийской экономики, гармонизации технологических и административных процессов при осуществлении международной торговли и транспортных перевозок.

"Ставится задача нарастить объемы торговли и превратить Каспий в один из наиболее эффективных в Евразии узлов мультимодальных транспортных маршрутов. В числе приоритетов пяти стран – интенсификация совместной работы по укреплению безопасности и стабильности на Каспийском море. Подготовлены к подписанию межправительственное соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском море, а также три протокола к Соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море (подписано президентами в Баку в 2010 году) – по борьбе с терроризмом, с организованной преступностью и о взаимодействии пограничных ведомств", — говорится в сообщении президентской пресс-службы.

Историческое решение

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал подписание конвенции о статусе Каспия историческим решением.

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров. Архив
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Эльмар Мамедъяров: Каспий должен объединять нас, а не ограничивать
"В течение последних 20 лет мы вели переговоры, очень непростые, согласовывая наши позиции, чтобы решить все вопросы, касающиеся нашей общей работы на Каспийском море. Это судоходство, это ресурсы на Каспийском море, сохранение биологических ресурсов моря, торговля и сотрудничество наших государств", — сказал он, выступая на презентации мультимодального транспортного хаба — паромного комплекса порта Курык.

"Это очень важный момент для всех нас", — заключил казахский лидер.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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nowak
Родной Актау может спать спокойно )
14:05
11.08.2018
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natayujnaya
Переобулись на ходу? А за что тогда разморозили свои миллиарды в США?
14:04
11.08.2018
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