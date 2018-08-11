МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Казахстан не планирует размещать американские военные базы на Каспии, речь идет только о транзите невоенных грузов в Афганистан. Об этом министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил в интервью РИА Новости.
Абдрахманов пояснил, что имеются в виду коммерческие железнодорожные перевозки нелетальных грузов, необходимых для продолжения операций в поддержку правительства Афганистана. "Понятно, что для транзита задействована не только территория Казахстана, но и других стран, расположенных на маршрутах транспортировки от США до Афганистана. Естественно, что ни о каких военных базах на Каспии речь не идет", — сказал он.
По словам министра, с 2010 по 2015 год этот транзит шел через территорию России, Казахстана и Узбекистана согласно условиям Северной распределительной сети, и казахстанско-американское соглашение в этой области предусматривает те же условия, которые действовали и в российско-американском соглашении. Казахстан только дополнил перечень пунктов пропуска портами Актау и Курык, уточнил Абдрахманов.
"Сохраняются все модальности, аналогичные условиям, предусмотренным в соглашении, действовавшем между Россией и США. Речь не идет о размещении американских военных баз или военных баз другого иностранного государства на Каспии", — подчеркнул глава МИД.
Он добавил, что принцип неприсутствия на Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих сторонам, закреплен в конвенции, которую, как ожидается, подпишут в Актау 12 августа.
Конвенция по Каспию
На саммите в Актау собрались лидеры пяти прикаспийских стран: России, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркмении. Цель встречи — подвести итог многолетних переговоров по определению правового статуса Каспийского моря.
"Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов осуществляются по согласованным сторонами правилам. При реализации масштабных морских проектов в обязательном порядке учитывается экологический фактор", — рассказала о документе пресс-служба российского президента.
Особо в конвенции прописано "недопущение присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав". Пять прикаспийских государств в конвенции называются ответственными за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами.
Ни озеро, ни море
Как заявил заместитель главы российского МИД Григорий Карасин, концепция предполагает, что у Каспия будет особый правовой статус, причем он не будет ни морем, ни озером.интервью газете "Коммерсант".
Но из-за размеров, состава воды и особенностей дна Каспий нельзя считать и озером, добавил он. Поэтому к нему не применимы ни положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, ни принципы, которые используют для трансграничных озер. На секторы разграничивается только дно Каспия, а для установления суверенитета в отношении водной потребуются другие принципы.
Карасин напомнил, что прикаспийские государства давно нашли пути урегулирования спорных вопросов: Россия, Казахстан и Азербайджан, а также Казахстан и Туркменистан заключили соглашения, которые могут быть примером при делимитации в южной части моря.
"Прибрежные государства при завершении делимитации получают полную юрисдикцию над ресурсами своего участка дна. Но правовой статус покрывающих вод отличен", — отметил он.
Что еще обсудят в Актау
Помимо конвенции о статусе Каспия, на саммите в Актау планируется подписать два пятисторонних межправительственных соглашения: о сотрудничестве в торгово-экономической сфере и в области транспорта.
"Ставится задача нарастить объемы торговли и превратить Каспий в один из наиболее эффективных в Евразии узлов мультимодальных транспортных маршрутов. В числе приоритетов пяти стран – интенсификация совместной работы по укреплению безопасности и стабильности на Каспийском море. Подготовлены к подписанию межправительственное соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском море, а также три протокола к Соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море (подписано президентами в Баку в 2010 году) – по борьбе с терроризмом, с организованной преступностью и о взаимодействии пограничных ведомств", — говорится в сообщении президентской пресс-службы.
Историческое решение
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал подписание конвенции о статусе Каспия историческим решением.
"Это очень важный момент для всех нас", — заключил казахский лидер.