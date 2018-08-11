Лесной пожар под Валенсией взяли под контроль

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Экстренным службам женералитета испанской Валенсии удалось взять под контроль лесной пожар, который за пять дней уничтожил более 3 тысяч гектаров в семи муниципальных районах, сообщает газета Mundo.

По информации газеты, контроль над пожаром, причиной которого стал удар молнии, установили благодаря улучшению погодных условий – понижению температуры воздуха и осадкам.

Пожар затронул семь муниципалитетов, в двух из которых был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Около 2,6 тысячи человек пришлось покинуть свои дома в зоне стихийного бедствия, однако многие уже смогли вернуться. Ущерб нанесен примерно 40 домам в различных районах населенного пункта Гандия.

Лесные пожары на Иберийском полуострове начались из-за жары.