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На Украине собираются арестовать еще одно российское судно

Сюжет:
Ситуация на Украине. Август 2018 (144)
(обновлено: 13:13 11.08.2018)
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© Flickr / msweidelХерсон. Архивное фотоХерсон. Архивное фото
© Flickr / msweidel

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. На Украине собираются арестовать еще одно российское судно. Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

Украинский военнослужащий во время патрулирования Азовского моря
© AFP 2018 / Alexander Khudoteply
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По его словам, сотрудники Службы безопасности Украины "выявили и задокументировали" танкер "Механик Погодин", который зашел в Херсонский морской торговый порт. Как утверждает Бабин, судно принадлежит российской компании, находящейся под украинскими санкциями. 

"Уверен, что выйдет из этого порта оно нескоро. Уверен также, что на этот раз дело никому развалить не удастся", – написал чиновник в фейсбуке.

Пользователи поинтересовались у Бабина, находится ли уже судно под арестом. На это он ответил: "Решения пока нет, но от него никто никуда не денется".

По данным сайта marinetraffic.com, позволяющего отслеживать суда в реальном времени, "Механик Погодин" сейчас действительно стоит у причала в Херсонском порту. Согласно информации vesselfinder.com, судно принадлежит компании "ВЭБ-Лизинг", которая значится в украинском санкционном списке.

© Фото : MarineTraffic.comМестоположение российского судна "Механик Погодин" в порту Херсона, Украина
© Фото : MarineTraffic.com
Местоположение российского судна "Механик Погодин" в порту Херсона, Украина

Арест "Норда"

Это уже не первый инцидент с российскими судами на Украине. В конце марта украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно "Норд", шедшее под российским флагом.

Задержанное рыболовецкое судно Норд в украинской части территориальных вод Азовского моря. 26 марта 2018
© Фото : Государственная пограничная служба Украины
В Крыму обвинили Киев в лицемерии по отношению к морякам "Норда"
Судно принадлежит Керченскому рыболовецкому колхозу имени Первого мая. На борту находились десять членов экипажа. Все они россияне, однако Киев считает их украинцами и обвиняет в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию". Девятерых членов экипажа оштрафовали, капитану грозит до пяти лет заключения.

Позже два члена экипажа смогли вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. При этом украинские власти заявляют, что не удерживают моряков и те могут вернуться домой. Однако, как рассказала представитель владельца судна, есть устный запрет на пропуск экипажа через границу по российским паспортам.

Капитан судна Норд Владимир Горбенко в Херсоне
© РИА Новости / Дарья Егорова
Капитан судна "Норд" Владимир Горбенко: "Мы на Украине в плену"
В российском МИД заявляли, что будут добиваться скорейшего освобождения всего экипажа "Норда". Глава крымского управления ФСБ сообщал, что подозреваемые в захвате судна — экипаж украинских пограничников — установлены и объявлены в международный розыск.

Задержание украинского сейнера

Четвертого мая российский пограничный сторожевой корабль "Аметист" задержал в Черном море, западнее мыса Тарханкут, украинское судно "ЯМК-0041", приписанное к порту Очаков.

На борту было пять человек — граждан Украины. По данным пограничников, они занимались браконьерском — ловили с помощью сетей камбалу-калкана. У них изъяли несколько километров сетей, а также 161 камбалу, четырех травяных крабов и трех черноморских акул-катранов, которых выпустили в море. Еще 17 камбал, два катрана и 46 морских свиней погибли в сетях.

Украинские катера. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Ходові випробування двох малих артилерійських бронекатерів у відритому морі
"Дулю показать": Киев признал беспомощность перед Россией в Азовском море
Само судно и экипаж доставили в Крым. Против капитана возбудили уголовное дело о браконьерстве, сейчас он находится в СИЗО Симферополя. Остальные четыре члена экипажа остаются в Севастополе. Их не задержали, но они не могут уехать, пока не закончится следствие.

На днях ситуацию с задержанием российских и украинских моряков обсудили омбудсмены двух стран. Как рассказала российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, она и ее украинская коллега Людмила Денисова договорились поставить перед властями вопрос о возможном возвращении моряков домой.

Ранее Денисова предложила президенту Петру Порошенко рассмотреть возможность обмена моряков с "Норда" на экипаж "ЯМК-0041". Глава Крыма Сергей Аксенов заявил журналистам, что считает это предложение допустимым.

Ситуация в Азовском море

На фоне задержания судна "Норд" командование Черноморского флота заявило, что готово обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного и акватории Азовского морей.

Вид на Мариупольский морской порт на Азовском море, Украина
© AP Photo / Vadim Ghirda
"Тортуга". Политолог оценил угрозы Киева "мешать" России в Азовском море
"Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирования настоящего государственного пиратства", — сказал источник РИА Новости в силовых структурах Крыма.

Позже стало известно, что российские корабли досматривают суда, идущие в украинские порты. При этом в крымском погрануправлении ФСБ заявили, что проверки проводятся в соответствии с международным морским правом, и подчеркнули, что замечаний и претензий со стороны судовладельцев из-за этого не поступало.

В Киеве же заявляют, что эти действия привели к тому, что суда стали реже заходить в Мариуполь и Бердянск, а украинские судовладельцы терпят убытки в сотни миллионов гривен.

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, Россия использует Крымский мост и военно-морские силы в Азовском море для того, чтобы отбить у владельцев судов желание заходить в украинские порты.

В ответ на это глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что никаких препятствий в Азовском море Россия никому не создает.

"Я сам был на Крымском мосту и хочу заверить, что российские власти совершенно не препятствуют проходу судов. Россия ведет себя достаточно корректно и дипломатично. Мы никому, в отличие от киевских властей, не отключаем свет, не взрываем электроопоры, не лишаем людей воды", — сказал он РИА Новости.

По его словам, киевские власти стремятся подменить понятия, выдав меры безопасности в Керченском проливе за препятствия для судоходства.

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