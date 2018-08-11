После митинга и беспорядков в Бухаресте задержали более 30 человек

КИШИНЕВ, 11 авг — РИА Новости. Массовый антиправительственный протест в Румынии накануне завершился беспорядками, задержаны 33 человека, заведено восемь уголовных дел, заявил в субботу пресс-секретарь Жандармерии Румынии Мариус Милитару.

"Были задержаны и доставлены в отделения столичной полиции 33 человека, к этому часу заведено восемь уголовных дел. Структуры МВД мобилизованы для установления личности лиц, которые отобрали пистолет у нашей коллеги, когда ее повалили на землю и жестоко избили, она может остаться парализована", — заявил Милитару на пресс-конференции.

По словам представителя Жандармерии, медицинская помощь была оказана 450 пострадавшим, в том числе 35 сотрудникам органов правопорядка, 11 из них были госпитализированы.

Милитару объяснил, что правоохранители применяли слезоточивый газ и водометы в целях обороны. "Очевидно, что блокирование дорожного движения на прилегающих улицах, а также попытка прорвать защитные кордоны были спланированы", — добавил Милитару.

Президент Клаус Йоханнис осудил "жестокие" действия жандармов и потребовал комментариев от главы МВД.

Требования, с которыми митингующие вышли на протест 10 августа, касались роспуска парламента, досрочных выборов, независимости юстиции, создании однопалатного парламента, в который будут входить 300 сенаторов и 100 из них будут представителями диаспоры (румыны из Франции, Италии, ФРГ, США и др.).

Протестующие выражали недовольство налоговой системой и пенсионной реформой, системой социальной помощи, настаивали на развитии экономики, сельского хозяйства и предпринимательства. При этом выступают за демократию и развитие партнерских отношений с ЕС и НАТО и просят ввести электронное голосование.