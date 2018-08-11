Самолет в США угнал и разбил сотрудник наземной службы

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Несанкционированный вылет из международного аэропорта Сиэтла совершил сотрудник службы наземного обслуживания, работавший в авиакомпании Horizon Air, сообщает материнская компания Alaska Airlines.

"Alaska Airlines полагает, что за вылет самолета Horizon Q400 без разрешения со стороны международного аэропорта Сиэтл/Такома в 20 часов сегодня вечером ответственен сотрудник наземной службы, нанятый на работу в (авиакомпанию) Horizon Air", — говорится на сайте перевозчика.

Местные СМИ сообщали, что 29-летний молодой человек, угнавший самолет, проживал в округе Пирс и работал механиком в аэропорту. Как сообщается на сайте авиакомпании, сотрудники наземных служб направляют самолеты после посадки, отвечают за противообледенительную обработку воздушных судов и выдачу багажа. Имя мужчины официально не называется. Как отмечает местная газета Seattle Times, в разговорах с ним авиадиспетчеры называли его "Рич" и "Ричард".

Ранее сообщалось, что сотрудник авиакомпании произвел несанкционированный вылет самолета из аэропорта Сиэтла Такома. Пассажиров в самолете не было. Как сообщил офис шерифа, инцидент не связан с терроризмом, угон воздушного судна совершил мужчина с суицидальными намерениями. По данным СМИ, он не обладал необходимыми знаниями о том, как совершить посадку и действовал в одиночку. Во время полета самолет сопровождали истребители F-15. Лайнер разбился на юге залива Пьюджет.