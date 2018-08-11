МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что встреч между представителями ИРИ и США на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет с 25 сентября по 1 октября текущего года, не состоится, сообщает агентство Тасним.

По данным агентства, Зариф заявил, что встречи не будет между иранскими чиновниками и "нечестными" чиновниками США.

Президент США Дональд Трамп ранее не исключил возможность встречи с иранским коллегой Хасаном Роухани, заявив, что желание должно исходить от Ирана, а дополнительных условий не требуется. Госсекретарь США Майк Помпео уточнил, что такая встреча возможна, если Иран согласится изменить свою внутреннюю и внешнюю политику и выразит готовность обсуждать новое ядерное соглашение взамен того, из которого США ранее вышли. В Тегеране ответили, что для начала США должны вернуться в ядерную сделку. Трамп в ответ заявил, что решение о его встрече с иранским президентом — за Тегераном.

США с понедельника восстановили масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены в результате достижения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Трамп в начале мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.