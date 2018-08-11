На юге Афганистана 19 боевиков "Талибана"* погибли при авиаударе ВС США

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. По меньшей мере 19 членов радикального движения "Талибан"* ликвидированы в результате авиаударов ВС США в афганской провинции Гильменд, сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на местных чиновников.

По словам чиновников, авиаудары были нанесены по укрытиям членов движения в районе Нахр Сирадж (Nahr Siraj), в ходе атак также была уничтожена часть оружия боевиков.

США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вела борьбу с боевиками движения "Талибан"* и группировки "Аль-Каида"*.

В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".

* Террористическая организация, запрещенная в России