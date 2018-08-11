ВСУ обстреляли территорию ЛНР три раза за сутки, сообщили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (96)

ЛУГАНСК, 11 авг — РИА Новости. Украинские силовики за сутки три раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее контактная группа согласовала "хлебное" перемирие с 1 июля. Это уже третья попытка прекратить огонь с начала года.

"За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы и крупнокалиберное оружие", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенных пунктов Логвиново, Пришиб и Желобок. Всего по территории самопровозглашенной республики выпустили 95 снарядов. Обстрелы велись с позиций украинских силовиков в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Причепиловка.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.

Представители операции объединенных сил Украины в Донбассе, в свою очередь, сообщили, что зафиксировали 36 случаев обстрела своих позиций в регионе за прошедшие сутки, трое военнослужащих ранены.

Как информирует пресс-центр операции в Facebook, ополченцы "36 раз открывали огонь" по украинским позициям. "В результате боевых действий три защитника Украины получили ранения", — говорится в сообщении.

Как заявляют украинские военные со ссылкой на разведку, один ополченец погиб, четверо ранены. Подтверждением этих данных со стороны самопровозглашенных республик Донбасса РИА Новости не располагает.