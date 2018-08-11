"Ели отходы": СМИ узнали о положении украинских "заробитчан" в Европе

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Украинцы все чаще становятся жертвами обмана при трудоустройстве за рубежом, пишет портал "Обозреватель".

С введением безвизового режима многие отправились на заработки в Европу без оформления документов. Или, получив польскую рабочую визу, при этом рассчитывают трудоустроиться в Западной Европе — Германии, Норвегии, Финляндии. Как отмечает издание, в этом и заключаются две главные ошибки.

Но именно на этом сейчас наживаются так называемые посредники. Также "дешевых" рабочих используют мошенники, которые буквально создают трудовые лагеря на территории Европы, где украинцы живут в нечеловеческих условиях.

Одна из главных схем обмана — работа по польской рабочей визе в странах западной Европы. Или вовсе — лишь с биометрическим паспортом. Некоторым действительно везет, и они умудряются трудиться так некоторое время. Но чаще всего это грозит депортацией.

Порой обещания посредников настолько не совпадают с реальностью, что украинцы оказываются в самых настоящих трудовых лагерях, где у них отбирают документы, а если хотят пожаловаться или уехать, то им угрожают расправой. Издание приводит пример украинки Оксаны, которая поехала работать в Польшу за тысячу долларов в месяц. Вместо этого оказалась в трудовом лагере, где у нее отобрали не только паспорт, но и телефон.

К гастарбайтерам, как пишет портал, относились как к животным, а есть давали отходы. Оксане удалось сбежать, она обратилась в полицию. Однако отыскать точное место, где их содержали, не удалось. А затем посредник пригрозил ей через соцсети убить ее детей, если она пожалуется в полицию. Сейчас все эти дела расследует польские правоохранительные органы.

Эксперты советуют украинцам, прежде чем обращаться в агентство-посредник, десять раз перепроверить его надежность через независимые источники. Выезжающим на заработки следует обязательно брать с собой копию загранпаспорта. Также они рекомендуются договориться о кодовом слове, которое можно произнести по телефону.

Ранее лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что украинцы, которые работают за границей и пересылают деньги родным, держат на плаву экономику родной страны. По данным Нацбанка Украины, с начала года трудовые мигранты принесли бюджету 4,5 миллиарда долларов.