"Ели отходы": СМИ узнали о положении украинских "заробитчан" в Европе

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Украинцы все чаще становятся жертвами обмана при трудоустройстве за рубежом, пишет портал "Обозреватель".
Но именно на этом сейчас наживаются так называемые посредники. Также "дешевых" рабочих используют мошенники, которые буквально создают трудовые лагеря на территории Европы, где украинцы живут в нечеловеческих условиях.
Одна из главных схем обмана — работа по польской рабочей визе в странах западной Европы. Или вовсе — лишь с биометрическим паспортом. Некоторым действительно везет, и они умудряются трудиться так некоторое время. Но чаще всего это грозит депортацией.
Порой обещания посредников настолько не совпадают с реальностью, что украинцы оказываются в самых настоящих трудовых лагерях, где у них отбирают документы, а если хотят пожаловаться или уехать, то им угрожают расправой. Издание приводит пример украинки Оксаны, которая поехала работать в Польшу за тысячу долларов в месяц. Вместо этого оказалась в трудовом лагере, где у нее отобрали не только паспорт, но и телефон.
Эксперты советуют украинцам, прежде чем обращаться в агентство-посредник, десять раз перепроверить его надежность через независимые источники. Выезжающим на заработки следует обязательно брать с собой копию загранпаспорта. Также они рекомендуются договориться о кодовом слове, которое можно произнести по телефону.
Ранее лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что украинцы, которые работают за границей и пересылают деньги родным, держат на плаву экономику родной страны. По данным Нацбанка Украины, с начала года трудовые мигранты принесли бюджету 4,5 миллиарда долларов.