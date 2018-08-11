Йеменский министр сбежал от хуситов после 2,5 лет ареста

КАИР, 11 авг — РИА Новости. Министр технического образования и профессиональной подготовки Йемена Абд ар-Раззак аль-Ашваль сбежал от повстанцев-хуситов из шиитского движения "Ансар Алла" после 2,5 лет домашнего ареста в йеменской Сане, контролируемой повстанцами движения, сообщил РИА Новости приближенный министру источник.

"Ему удалось сбежать от боевиков "Ансар Алла", он прибыл вечером в пятницу в Аден (временную столицу официального правительства на юге страны — ред.)", — заявил источник.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и шиитскими мятежниками-хуситами из движения "Ансар Алла". В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.