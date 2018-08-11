Албанец убил восемь родственников и ответил на критику в Facebook

БЕЛГРАД, 11 авг — РИА Новости. Молодой мужчина застрелил восемь членов семьи, в том числе двоих детей, пустился в бега, но нашел время ответить на оскорбления в Facebook.

Массовое убийство произошло в пятницу в деревне Ресулай примерно в 100 километрах к югу от столицы Тираны. В числе жертв преступника двое детей. После убийства 24-летний Ридван Зикай (Ridvan Zykaj) пустился в бега, сообщает полиция.

По информации сайта албанского телеканала Top Channel, злоумышленник позже зашел на свою страницу в Facebook — либо по глупости, либо в состоянии аффекта, не осознавая своих действий. В то время как одни пользователи социальной сети на его странице призывали мужчину сдаться, а другие высказывались, что "монстр" не заслуживает и пожизненного заключения, сам Зикай неожиданно появился в сети и заявил, что эти комментарии его раздражают.

По предварительной информации, Зикай мог пойти на преступление из-за спора вокруг имущества. Этот случай с начала 1990-х годов в Албании является крупнейшим массовым убийством, совершенным одним человеком.