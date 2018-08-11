В чешской армии пообещали отомстить за своих военных, убитых в Афганистане

ПРАГА, 11 авг – РИА Новости. Командование чешской армии намерено найти в Афганистане организаторов убийства трех своих военнослужащих и представить их к суду в этой стране, заявил в пятницу вечером начальник генштаба чешской армии генерал-лейтенант Алеш Опата.
В воскресенье представитель минобороны страны сообщил о том, что рано утром в этот день во время патрулирования в окрестностях авиабазы Баграм в результате взрыва террориста-смертника погибли трое военнослужащих — 36-летний Мартин Марцин, 28-летний Камил Бенеш и 25-летний Патрик Штепанек, которые принимали участие в составе чешского контингента в небоевой миссии НАТО "Решительная поддержка", призванной помочь правительственным силам Афганистана в борьбе с движением "Талибан"*. Позднее представители этого движения взяли на себя ответственность за взрыв у авиабазы.
"Чешская армия намерена отомстить за смерть своих трех военнослужащих. С помощью партнеров из союзнических армий мы хотим найти организаторов нападения и представить их к афганскому суду. Мы никому не позволим безнаказанно убивать чешских военных в этой стране", — заявил Опата, выступая по государственному ТВ.
По словам генерала, данная задача наверняка потребует многомесячных усилий аналитиков и разведчиков, в том числе, представителей других участвующих в афганской миссии стран НАТО, поскольку и их контингенты находятся под постоянной угрозой со стороны местных боевиков.
"Нас интересует, кто сконструировал взрывное устройство для убийства чешских военных, кто подобрал террориста-смертника и кто всю эту операцию организовал", — подчеркнул начальник генштаба.
Канцелярия Пражского града уже объявила о том, что погибшие военнослужащие будут награждены 28 октября этого года, в день 100-летия независимой Чехословакии, медалями "За героизм".
В пятницу глава Военного фонда солидарности бригадный генерал Ленка Шмердова также сообщила журналистам, что чешские граждане, а также проживающие за рубежом соотечественники в помощь семьям погибших военнослужащих собрали в течение этой недели около 4 миллионов крон (около 186 тысяч долларов).
За время участия чешских военнослужащих в международных акциях в Афганистане погибли уже 13 человек. В последний раз это произошло 8 июля 2014 года в результате взрыва мины вблизи авиабазы Баграм. Тогда погибли четыре человека, еще один скончался позднее в пражском госпитале.
*Террористическая организация, запрещенная в России.