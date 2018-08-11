В чешской армии пообещали отомстить за своих военных, убитых в Афганистане

ПРАГА, 11 авг – РИА Новости. Командование чешской армии намерено найти в Афганистане организаторов убийства трех своих военнослужащих и представить их к суду в этой стране, заявил в пятницу вечером начальник генштаба чешской армии генерал-лейтенант Алеш Опата.

В воскресенье представитель минобороны страны сообщил о том, что рано утром в этот день во время патрулирования в окрестностях авиабазы Баграм в результате взрыва террориста-смертника погибли трое военнослужащих — 36-летний Мартин Марцин, 28-летний Камил Бенеш и 25-летний Патрик Штепанек, которые принимали участие в составе чешского контингента в небоевой миссии НАТО "Решительная поддержка", призванной помочь правительственным силам Афганистана в борьбе с движением "Талибан"*. Позднее представители этого движения взяли на себя ответственность за взрыв у авиабазы.

"Чешская армия намерена отомстить за смерть своих трех военнослужащих. С помощью партнеров из союзнических армий мы хотим найти организаторов нападения и представить их к афганскому суду. Мы никому не позволим безнаказанно убивать чешских военных в этой стране", — заявил Опата, выступая по государственному ТВ.

По словам генерала, данная задача наверняка потребует многомесячных усилий аналитиков и разведчиков, в том числе, представителей других участвующих в афганской миссии стран НАТО, поскольку и их контингенты находятся под постоянной угрозой со стороны местных боевиков.

"Нас интересует, кто сконструировал взрывное устройство для убийства чешских военных, кто подобрал террориста-смертника и кто всю эту операцию организовал", — подчеркнул начальник генштаба.

Опата сообщил, что никто из находящихся сейчас в Афганистане чешских военнослужащих не пожелал досрочно вернуться домой после происшедшей трагедии. Все они намерены продолжать исполнять свои служебные обязанности до окончания командировки, которое запланировано на середину октября.

Канцелярия Пражского града уже объявила о том, что погибшие военнослужащие будут награждены 28 октября этого года, в день 100-летия независимой Чехословакии, медалями "За героизм".

В пятницу глава Военного фонда солидарности бригадный генерал Ленка Шмердова также сообщила журналистам, что чешские граждане, а также проживающие за рубежом соотечественники в помощь семьям погибших военнослужащих собрали в течение этой недели около 4 миллионов крон (около 186 тысяч долларов).

За время участия чешских военнослужащих в международных акциях в Афганистане погибли уже 13 человек. В последний раз это произошло 8 июля 2014 года в результате взрыва мины вблизи авиабазы Баграм. Тогда погибли четыре человека, еще один скончался позднее в пражском госпитале.

*Террористическая организация, запрещенная в России.