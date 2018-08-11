Источник сообщил о решении Греции отозвать посла из России

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел Греции отзывает из Москвы своего посла Андреаса Фриганаса, сообщил РИА Новости источник в правительстве.

"Такое решение принято. Решение принял лично министр иностранных дел Никос Котзиас", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в ближайшие дни Фриганас вернется в Афины, в Москву будет направлен другой посол, но пока неизвестно, когда это произойдет.

Официальный комментарий МИД РФ получить пока не удалось.

Фриганаса назначили послом Греции в Москве в мае 2016 года.

"Невыгодный шаг для Афин"

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что отзыв посла Греции Андреаса Фриганаса из Москвы является невыгодным шагом для Афин.

"Отзыв посла — это всегда чрезвычайная мера. Если Греция действительно решила отозвать своего посла из Москвы, то, полагаю, что в Афинах погорячились. Этот шаг невыгоден прежде всего самой Греции. Афины ничего не выиграют из-за обострения отношений с Россией", — написал сенатор в своем Twitter.

Обострение российско-греческих отношений

Обострение в отношениях Греции и России началось в июле, когда стало известно о решении Афин выслать двоих российских дипломатов, а еще двум гражданам России запретить въезд в страну. По данным греческих СМИ, власти обвиняли россиян во вмешательстве во внутренние дела страны и незаконных действиях против нацбезопасности. В прессу попало имя только одного россиянина, которого коснулись эти ограничения, — речь шла о сотруднике российского посольства Викторе Яковлеве.

Российское внешнеполитическое ведомство в ответ сразу же пообещало зеркальные меры, но официально уведомила о них греческую сторону лишь 6 августа, не уточнив, в чем именно эти меры заключаются. СМИ выяснили, что Москва решила выслать торгового представителя и сотрудника отдела печати и коммуникаций посольства в Москве, а также запретить въезд в страну главе политического бюро министра иностранных дел Греции. В Афинах сочли это попыткой отомстить и назвали высылку необоснованной.

"Антироссийский пасквиль"

Бывший соратник премьера Греции Алексиса Ципраса, лидер партии "Народное единство" Панайотис Лафазанис назвал заявление МИД Греции по поводу высылки дипломатов из России "антироссийским манифестом, который хоронит греко-российские отношения и ставит под смертельную угрозу безопасность страны".

"Я не знаю, взяло ли правительство Ципраса-Котзиас на себя неблагодарную и беспрецедентную миссии прервать, по сути, любые отношения с Россией и играть роль Украины на юге (Европы — ред.), в соответствии с обязанностью, которую возложил на Грецию архитектор неофашистского антироссийского переворота в Киеве в феврале 2014 года и сующий свой нос в чужие дела США в Афинах (Джеффри) Пайетт (посол США в Греции, бывший посол США на Украине — ред.)", — заявил Лафазанис.

По его мнению, кабинет министров воплощает в жизнь абсолютно безответственную политику наиболее реакционных антироссийских кругов США, ставит под прямую угрозу, если даже не подрывает фатально национальные интересы и безопасность Греции и Кипра, в то же время непреднамеренно подталкивая Россию в сторону Турции.

"В интересах Греции развитие хороших отношений с Россией", — подчеркнул Лафазанис.