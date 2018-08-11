Источник сообщил о решении Греции отозвать посла из России

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел Греции отзывает из Москвы своего посла Андреаса Фриганаса, сообщил РИА Новости источник в правительстве.
"Такое решение принято. Решение принял лично министр иностранных дел Никос Котзиас", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в ближайшие дни Фриганас вернется в Афины, в Москву будет направлен другой посол, но пока неизвестно, когда это произойдет.
Официальный комментарий МИД РФ получить пока не удалось.
Фриганаса назначили послом Греции в Москве в мае 2016 года.
"Невыгодный шаг для Афин"
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что отзыв посла Греции Андреаса Фриганаса из Москвы является невыгодным шагом для Афин.
"Отзыв посла — это всегда чрезвычайная мера. Если Греция действительно решила отозвать своего посла из Москвы, то, полагаю, что в Афинах погорячились. Этот шаг невыгоден прежде всего самой Греции. Афины ничего не выиграют из-за обострения отношений с Россией", — написал сенатор в своем Twitter.
Обострение российско-греческих отношений
Российское внешнеполитическое ведомство в ответ сразу же пообещало зеркальные меры, но официально уведомила о них греческую сторону лишь 6 августа, не уточнив, в чем именно эти меры заключаются. СМИ выяснили, что Москва решила выслать торгового представителя и сотрудника отдела печати и коммуникаций посольства в Москве, а также запретить въезд в страну главе политического бюро министра иностранных дел Греции. В Афинах сочли это попыткой отомстить и назвали высылку необоснованной.
"Антироссийский пасквиль"
"Я не знаю, взяло ли правительство Ципраса-Котзиас на себя неблагодарную и беспрецедентную миссии прервать, по сути, любые отношения с Россией и играть роль Украины на юге (Европы — ред.), в соответствии с обязанностью, которую возложил на Грецию архитектор неофашистского антироссийского переворота в Киеве в феврале 2014 года и сующий свой нос в чужие дела США в Афинах (Джеффри) Пайетт (посол США в Греции, бывший посол США на Украине — ред.)", — заявил Лафазанис.
По его мнению, кабинет министров воплощает в жизнь абсолютно безответственную политику наиболее реакционных антироссийских кругов США, ставит под прямую угрозу, если даже не подрывает фатально национальные интересы и безопасность Греции и Кипра, в то же время непреднамеренно подталкивая Россию в сторону Турции.
"В интересах Греции развитие хороших отношений с Россией", — подчеркнул Лафазанис.