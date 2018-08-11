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Источник сообщил о решении Греции отозвать посла из России

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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкФлаг на территории посольства Греции в Москве. Архивное фотоФлаг на территории посольства Греции в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел Греции отзывает из Москвы своего посла Андреаса Фриганаса, сообщил РИА Новости источник в правительстве.

Автомобиль посольства Греции в РФ у здания МИД
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Депутат прокомментировал реакцию Греции на ответ РФ по высылке дипломатов

"Такое решение принято. Решение принял лично министр иностранных дел Никос Котзиас", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в ближайшие дни Фриганас вернется в Афины, в Москву будет направлен другой посол, но пока неизвестно, когда это произойдет.

Официальный комментарий МИД РФ получить пока не удалось.

Фриганаса назначили послом Греции в Москве в мае 2016 года.

"Невыгодный шаг для Афин"

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что отзыв посла Греции Андреаса Фриганаса из Москвы является невыгодным шагом для Афин.

"Отзыв посла — это всегда чрезвычайная мера. Если Греция действительно решила отозвать своего посла из Москвы, то, полагаю, что в Афинах погорячились. Этот шаг невыгоден прежде всего самой Греции. Афины ничего не выиграют из-за обострения отношений с Россией", — написал сенатор в своем Twitter.

Обострение российско-греческих отношений

Афины. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Экс-соратник Ципраса ответил на слова МИД Греции о российских дипломатах
Обострение в отношениях Греции и России началось в июле, когда стало известно о решении Афин выслать двоих российских дипломатов, а еще двум гражданам России запретить въезд в страну. По данным греческих СМИ, власти обвиняли россиян во вмешательстве во внутренние дела страны и незаконных действиях против нацбезопасности. В прессу попало имя только одного россиянина, которого коснулись эти ограничения, — речь шла о сотруднике российского посольства Викторе Яковлеве.

Российское внешнеполитическое ведомство в ответ сразу же пообещало зеркальные меры, но официально уведомила о них греческую сторону лишь 6 августа, не уточнив, в чем именно эти меры заключаются. СМИ выяснили, что Москва решила выслать торгового представителя и сотрудника отдела печати и коммуникаций посольства в Москве, а также запретить въезд в страну главе политического бюро министра иностранных дел Греции. В Афинах сочли это попыткой отомстить и назвали высылку необоснованной.

"Антироссийский пасквиль"

У здания посольства Греции в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Источник: Греция не хотела утечки информации о дипконфликте с Россией
Бывший соратник премьера Греции Алексиса Ципраса, лидер партии "Народное единство" Панайотис Лафазанис назвал заявление МИД Греции по поводу высылки дипломатов из России "антироссийским манифестом, который хоронит греко-российские отношения и ставит под смертельную угрозу безопасность страны".

"Я не знаю, взяло ли правительство Ципраса-Котзиас на себя неблагодарную и беспрецедентную миссии прервать, по сути, любые отношения с Россией и играть роль Украины на юге (Европы — ред.), в соответствии с обязанностью, которую возложил на Грецию архитектор неофашистского антироссийского переворота в Киеве в феврале 2014 года и сующий свой нос в чужие дела США в Афинах (Джеффри) Пайетт (посол США в Греции, бывший посол США на Украине — ред.)", — заявил Лафазанис.

По его мнению, кабинет министров воплощает в жизнь абсолютно безответственную политику наиболее реакционных антироссийских кругов США, ставит под прямую угрозу, если даже не подрывает фатально национальные интересы и безопасность Греции и Кипра, в то же время непреднамеренно подталкивая Россию в сторону Турции.

"В интересах Греции развитие хороших отношений с Россией", — подчеркнул Лафазанис.

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