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Украина заявила о намерении арестовать еще одно судно из России

Сюжет:
Ситуация на Украине. Август 2018 (140)
(обновлено: 04:24 11.08.2018)
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© Flickr / msweidelХерсон. Архивное фотоХерсон. Архивное фото
© Flickr / msweidel

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российское судно Mekhanik Pogodin может быть арестовано в порту Херсона. Об этом сообщил в Facebook Борис Бабин, который занимает на Украине должность постпреда президента страны в Крыму.

Петр Порошенко. Архивное фото
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
Порошенко намерен "помешать" России досматривать суда в Азовском море‍

По его словам, судно, которое принадлежит компании, попавшие под санкции СНБО, обнаружило СБУ.

При этом Бабин заявил, что берет дело под свой контроль, и выразил уверенность, что Mekhanik Pogodin покинет Херсонский порт "не скоро", и помешать возбуждению уголовного дела никому не удастся.

В комментариях к посту он добавил, что судно пока не арестовано, но "никто никуда не денется".

Задержание "Норда"

Это не первый инцидент с российским судном на Украине. Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они — граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск.

Президент Украины Петр Порошенко
© AP Photo / Efrem Lukatsky
"Банальный подход". Крымский политолог об "иске" Порошенко к России
Капитану судна инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы.
При этом в украинской прокуратуре утверждают, что членов экипажа судна никто не удерживает, однако власти Крыма назвали подобные заявления лицемерными.

В МИД России ранее заявляли, что будут добиваться скорейшего освобождения всего экипажа. Глава крымского управления ФСБ сообщал, что подозреваемые в захвате "Норда" — экипаж украинских пограничников — установлены и объявлены в международный розыск.

Задержание украинского рыболовецкого судна

Украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.

Порт в Черном море. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Петросян
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В Киеве раскрыли подробности "санкций" против российских портов
Десятого августа стало известно, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провела телефонный разговор с омбудсменом Верховной рады Украины Людмилой Денисовой, в ходе которого они договорились поставить перед властями двух стран вопрос о выработке правовой формы для решения вопроса о возможном возвращении домой задержанных моряков судна "Норд" и судна ЯМК-0041.

Ситуация в Азовском и Черном морях

По данным украинского Министерства инфраструктуры, Россия с 29 апреля по 9 июля задержала для досмотра без объяснения причин 93 судна, следующих в порты через Керченский пролив. Позднее замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра судов в Азовском море.

Россия, в свою очередь, обвиняет Киев в провокациях в Черном море. В погранслужбе ФСБ подчеркивали, что проверки судов российской стороной проводятся в соответствии с международным морским правом. Служба пытается не допустить проникновения в страну террористов, экстремистов и нелегальных мигрантов.

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