МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Судья Сан Франциско постановил, чтобы компания Monsanto выплатила компенсацию в размере около 290 миллионов долларов бывшему садовнику из города Бениша, штат Калифорния, который обвинил компанию в появлении у него злокачественной опухоли из-за производимых компанией гербицидов, сообщает телеканал KPIX 5.

По данным телеканала, бывший садовник объединенного школьного округа Бениши Ли Джонсон подал иск в суд на компанию Monsanto, производящую гербициды. Джонсон обвинил Monsanto в возникновении у него неизлечимой злокачественной опухоли, лимфомы Ходжкина.

"Судья обязал Monsanto выплатить Ли Джонсону, страдающему от неизлечимой лимфомы Ходжкина, около 290 миллионов долларов за ущерб ", — говорится в сообщении телеканала.

Как сообщил бывший садовник, он 20-30 раз в год распылял галлоны с гербицидом "Раундап". Джонсон рассказал о двух днях, когда он случайно подвергся воздействию гербицидами. Он связался с горячей линией Monsanto, но компания никогда ему не перезванивала.

По словам адвоката компании Сандры Эдвардс, за 40 лет работы с данным продуктом не было обнаружено, что он может вызывать рак.

Monsanto Co. была основана в 1901 году и базируется в Сент-Луисе, США. Компания занимается производством ГМО-семян, а также самого распространенного в мире гербицида "Раундап".