Венесуэла осудила ЕС за непризнание покушения на Мадуро

МЕХИКО, 11 авг – РИА Новости. Правительство Венесуэлы осуждает Европейский союз за отказ признавать реальность покушения на президента Николаса Мадуро, заявил в пятницу МИД страны.

"Европейский союз продолжает находиться в ловушке своей иррациональной и колониальной риторики, не признавая террористических актов, которые имели целью покуситься на жизнь не только конституционного президента республики Николаса Мадуро, но и на жизнь высших руководителей государственной власти, высшего военного руководства и членов дипломатического корпуса, присутствовавших на мероприятии, с целью развернуть процесс насилия и нарушить политическую стабильность, которая у нас появилась с момента избрания Национального учредительного собрания", — говорится в коммюнике МИД.

Ранее Европейская внешнеполитическая служба призвала Каракас провести прозрачное расследование факта нападения с применением дронов во время парада в минувшую субботу, где участвовал президент Мадуро, а также признать полномочия оппозиционного парламента – Национальной ассамблеи.

Как сообщал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, в минувшую субботу во время парада в Каракасе к трибуне, где находился Мадуро, направились несколько беспилотников со взрывчаткой. По его словам, при покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. МИД Колумбии отверг причастность к инциденту.

Всего венесуэльские власти ведут расследование в отношении 25 человек, которые могут быть причастны к нападению. Часть их них уже задержана, остальные объявлены в розыск, в том числе сделаны запросы об экстрадиции подозреваемых из Колумбии и США.